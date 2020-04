Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a vorbit marți seara despre dezbaterea și votul pe OUG privind organizarea alegerilor anticipate de miercuri, in Senat."Exista o procedura de dezbatere si adoptare. Deocamdata este Comisia juridica de la Senat, stim foarte clar ca la Senat exista un grup ultras al PSD, care nu mai are…

- Campaniile pentru alegerile locale și parlamentare s-ar putea desfașura în paralel, iar datele celor doua scrutine ar putea fi foarte apropiate, a declarat, marți seara, premierul desemnat Ludovic Orban, fara a da, însa, o data certa.Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, marți…

- Ludovic Orban a vorbit marți seara despre dezbaterea și votul pe OUG privind organizarea alegerilor anticipate de miercuri, in Senat."Exista o procedura de dezbatere si adoptare. Deocamdata este Comisia juridica de la Senat, stim foarte clar ca la Senat exista un grup ultras al PSD, care nu mai are…

- "Sigur, suntem in statut de guvern interimar, deci practic nu avem capacitatea de a emite proiecte de legi sau ordonante de urgenta, pana la investirea urmatorului guvern. Putem sa rezolvam tot ce tine de legislatia secundara, hotarari de guvern. De exemplu, pregatim hotararea de guvern, pe care…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban, prezent luni la Adunarea generala a Asociatiei Comunelor, a declarat ca saptamana viitoare ar putea fi adoptata hotararea de guvern in baza careia redeventele din exploatari de suprafata sa ramana, in proportie de 80%, la nivelul bugetelor locale. "Sigur, suntem…

- Premierul demis, Ludovic Orban, anunța ca PNL nu va susține in Parlament modificarea OUG privind alegerile locale, adoptata in ultima ședința de guvern. Asta dupa ce UDMR a amenințat cu sesizare la CCR daca OUG ajunge in Monitorul Oficial.Citește și: Demis prin moțiune de cenzura, Predoiu…

- Premierul interimar si desemnat sa formeze un nou Guvern, Ludovic Orban, se intalneste, marti, la Palatul Victoria, cu reprezentantii partidelor, pentru o sustinere a scenariului anticipatelor. Pana in prezent, doar USR sustine varianta alegerilor anticipate. PMP si minoritatile au transmis ca nu sunt…

- Ludovic Orban nu a putut preciza daca cele doua tipuri de scrutin ar putea fi organizate concomitent. "In ceea ce priveste alegerile locale este clar ca nu pot fi organizate alegeri pe data de 31 si pe data de 7 pentru ca sunt sarbatori, Rusalii. Sa organizezi inainte de 31 mai, poti sa faci…