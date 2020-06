Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Muntenegrului, Milo Djukanovic, a stabilit sambata ca alegerile legislative vor avea loc la 30 august, in pofida reaparitiei unor cazuri de infectare cu noul coronavirus, la doua saptamani dupa ce autoritatile anuntasera ca pe teritoriul tarii nu se mai afla nicio persoana confirmata…

- Presedintele Muntenegrului, Milo Djukanovic, a stabilit sambata ca alegerile legislative vor avea loc la 30 august, in pofida reaparitiei unor cazuri de infectare cu noul coronavirus, la doua saptamani dupa ce autoritatile anuntasera ca pe teritoriul tarii nu se mai afla nicio persoana confirmata…

- "Avem trei tipuri de spitale in care sunt tratati bolnavii de coronavirus. Avem spitalele de faza I, adica cele de boli infectioase, precum Victor Babes sau Matei Bals, spitale de faza II, cum sunt cele de pneumologie, si spitale de suport, precum Colentina, in care sunt tratati bolnavii de coronavirus…

- "Este cel mai mic numar de cazuri noi pe 24 de ore de la inceputul pandemiei. Avem si cel mai mic numar de cazuri in terapie intensiva – 160, ceea ce ne certifica ca suntem pe panta descendenta, urmand ca noi sa gestionam fiecare masura de relaxare pe care am dat-o", a afirmat ministrul Sanatatii, la…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, la Mioveni, cand ar putea fi organizate alegerile locale, amanate de Executiv, din cauza epidemiei de coronavirus."Pe evaluarile pe care le avem acum, sfarsitul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie ar putea fi o data buna de organizare a alegerilor.…

- Partidul presedintelui sud-coreean Moon Jae-in a castigat alegerile legislative, cetatenii sustinand astfel raspunsul lui la criza sanitara provocata de Covid-19, informeaza The Guardian potrivit news.ro.Partidul Democrat de centru-stanga al lui Moon si gruparea politica afiliata au castigat…

- Alegerile legislative pentru parlamentul unicameral au început miercuri dimineata în Coreea de Sud, alegatorii fiind chemati sa respecte masuri stricte de igiena la sectiile de votare din întreaga tara pentru a preveni raspândirea epidemiei de COVID-19, informeaza dpa, citata…

- Ministrul Sanatații estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in a doua jumatate a lunii aprilie, cand s-ar pitea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri. "Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face…