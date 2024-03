Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 74 de persoane au fost arestate in Rusia deoarece au inițiat sau au participat la acțiuni de protest in perioada scrutinului prezidențial, a anunțat ONG-ul OVD-Info. Arestarile au avut loc in principal in localitatea Kazan, din centrul Rusiei, și la Moscova. Organizația citata precizeaza ca…

- Cel putin 74 de persoane au fost arestate in Rusia pentru ca au participat la diverse actiuni de protest in timpul alegerilor prezidentiale in care Vladimir Putin este asteptat sa obtina un nou mandat, a anuntat ONG-ul OVD-Info, citat de AFP, relateaza Agerpres. Potrivit OVD-Info, organizatie specializata…

- Peste o suta de persoane au fost retinute in toata Rusia in timpul funeraliilor liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, care a fost inmormantat vineri la Moscova, pe fondul unor masuri stricte de securitate, scrie EFE, preluat de News.ro.

- Peste 100 de persoane au fost arestate de autoritațile ruse la manifestarile spontane de comemorare a lui Alexei Navalnii, a declarat astazi un grup pentru drepturile omului. Oamenii s-au adunat pentru a așeza flori la monumentele improvizate din intreaga Rusie vineri seara, iar in unele cazuri, au…

- Peste 100 de persoane au fost arestate in Rusia in cadrul masurilor represive impotriva adunarilor care marcheaza moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Potrivit site-ului rus pentru drepturile omului, OVD-info, cel putin 100 de persoane au fost arestate in opt orase, inclusiv Moscova, Sankt Petersburg…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat dupa moartea lui Alexei Navalnii, exprimandu-și regretul pentru decesul care reprezinta o pierdere uriașa in eforturile pentru consolidarea valorilor democratice. Intre timp, sute de persoane sunt arestate in Rusia. „O tinta constanta”. Cine a fost Alexei…

- Cazuri de disparitii ale unor persoane continua sa se inregistreze in orasul Sankt Petersburg, un record in acest sens a fost doborat in luna ​​ianuarie 2024, informeaza Rador Radio Romania.Un numar record de persoane au disparut in Sankt Petersburg in luna ianuarie a acestui an, a relatat grupul…

- Doi medici, o asistenta medicala și o femeie de serviciu au fost reținute pentru 24 de ore de catre procurorii din Gorj, pentru ca scoteau persoane la pensie pe caz de boala, fara ca acestea sa sufere de afecțiunile respective.