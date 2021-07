Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera ca de razboi la alegerile pentru conducerea PNL Timisoara, care de data aceasta au fost organizate intr-un dintre salile de evenimente de la Iulius Town. Totul a fost gandit strategic. Pentru a putea avea acces in sala de conferinte liberalii au trebuit sa fie inregistrati si sa-si primeasca…

- Atmosfera ca de razboi la alegerile pentru conducerea PNL Timisoara, care de data aceasta au fost organizate intr-un dintre salile de evenimente de la Iulius Town. Totul a fost gandit strategic. Pentru a putea avea acces in sala de conferinte liberalii au trebuit sa fie inregistrati si sa-si primeasca…

- Atmosfera ca de razboi la alegerile pentru conducerea PNL Timisoara, care de data aceasta au fost organizate intr-un dintre salile de evenimente de la Iulius Town. Totul a fost gandit strategic. Pentru a putea avea acces in sala de conferinte liberalii au trebuit sa fie inregistrati si sa-si primeasca…

- Disputele dintre cele doua tabere ale PNL, cea pro Nica și cea pro Ambruș continua, iar cei care au continuat ședința de sambata trecuta sunt acum invitați la sediul județean … pentru a fi sancționați. Ședința de sancționare ar urma sa aiba loc marți, spun cei din PNL Timișoara – Ambruș, și ar include…

- Mașinile de epoca nu sunt simple autoturisme, ci sunt piese de colecție, la fel de valoroase precum o creație de arta. Cateva dintre acestea pot fi admirate la Iulius Town, unde vor fi expuse noua mașini produse in Statele Unite ale Americii și in Marea Britanie, in perioada 1914-1977. Acestea ne vor…

- Aproape un sezon si jumatate fara suporteri in tribune a fost de ajuns. Daca la seniori stagiunea s-a incheiat, ASU Politehnica a avut parte de sustinerea fanilor la o competitie juvenila de langa Timisoara. Atmosfera de meci mare a fost intalnita la Ghiroda, acolo unde generatia 2006 alb-violeta lupta…

- Primarul de Suceava, Ion Lungu, a anunțat miercuri ca la evenimentele care vor fi organizate pentru a sarbatori Zilele Sucevei, pe 24 iunie, vor avea acces doar persoanele care prezinta un certificat de vaccinare impotriva Covid-19. Lungu a afirmat ca manifestarile vor fi cele tradiționale ...

- Anul pandemic a afectat bolnavii astmatici, care din cauza restrictiilor de acces in spitalele de boli infectioase fie nu au putut merge sa se diagnosticheze, fie au fost limitati in ceea ce priveste reevaluarea si actualizarea tratamentului, a afirmat, miercuri, managerul Spitalului de Boli Infectioase…