Alegeri Turcia: Recep Tayyip Erdogan conduce cu 52,7% Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se claseaza pe primul loc cu 52,7% in alegerile prezidentiale, duminica seara, dupa numararea a 40% din buletinele de vot, in timp ce Kemal Kilicdaroglu a strans pana la acest moment 41,4 %. Secțiile de votare la aceste alegeri s-au inchis la ora locala 17.00 (14.00 GMT). Alegatorii turci și-au ales atat președintele, cat și parlamentul. UPDATE – ora 20.26, Erdogan – 52,03%, Kilicdaroglu – 41,11%, s-au numarat 51% din voturi. Prezența la urne a fost numeroasa, in marile orașe fiind cozi lungi la secțiile de votare. Aproximativ 61 de milioane de oameni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

