Stiri pe aceeasi tema

- Un fost birocrat de 74 de ani devenit politician, Kilicdaroglu s-a prezentat in campanie ca un candidat in puternic contrast cu bataiosul șef al statului: un om al dialogului, dornic de consens cu partidele politice și gata sa raspunda nevoilor tuturor claselor sociale din Turcia. Sondajele sunt incurajatoare,…

- Retragerea brusca din cursa a unui candidat al opoziției din Turcia a sporit șansele lui Kemal Kilicdaroglu, rivalul lui Erdogan, de a caștiga alegerile prezidențiale de duminica. Un important sondaj de opinie sugereaza chiar ca exista șanse ca Kilicdaroglu sa depașeasca pragul de 50% și sa devina președinte…

- Diferențele dintre politica externa a lui Erdogan și cea a contracandidatului sau, Kemal Kilicdaroglu, țin mai puțin de o reinterpretare substanțiala a interesului național al Turciei, și mai degraba de stil, ton și predictibilitate in asigurarea acestui interes, spun analiștii și politicienii citați…

- Imaginile difuzate de biroul primarului capitalei economice a Turciei arata geamurile autobuzului sparte de pietre. Incideentul s-a petrecut in timpul unei opriri in plin turneu electoral la Erzurum, localitate situata in estul țarii, relateaza agenția AFP preluata der Agerpres.Oficialul turtc tinea…

- Aflat la putere in Turcia de mai bine de 20 de ani, presedintele Recep Tayyip Erdogan se pregateste pentru cel mai dificil scrutin de pana acum din intreaga sa cariera politica si va participa duminica, la Istanbul, la cel mai mare miting de campanie din acest an electoral, inaintea alegerilor din 14…

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan, care sufera din cauza unui virus intestinal, si-a oprit campania electorala a treia zi la rand, vineri, cu 16 zile inaintea alegerilor prezidentiale si legislative, care se anunta disputate, relateaza AFP. Potrivit programului comunicat de catre presedintia…

- O tara „puternica” si scapata de urmele seismului este promisiunea presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in campanie pentru un nou mandat, a prezentat marti manifestul partidului sau pentru alegerile prezidentiale si legislative din mai, care se anunta extrem de disputate, relateaza AFP. „Turcia…

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decat programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters . „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…