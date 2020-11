Stiri pe aceeasi tema

- Germania este ingrijorata de o ”situatie foarte exploziva” in Statele Unite, dupa ce Donald Trump s-a declarat invingator in alegerile prezidentiale de marti – inainte de numararea voturilor – a declarat miercuri ministrul german al Apararii Annegret Kramp-Karrenbauer pentru postul german de televiziune…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale americane, oricare va fi acesta, nu va avea un impact comercial major pentru Europa, pentru care Statele Unite nu mai constituie un partener amical, a afirmat miercuri ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, transmite AFP, potrivit AGERPRES.Alegerile…

- Un om de afaceri britanic a pariat 5 milioane de dolari pe victoria lui Donald Trump in alegerile prezidențiale din Statele Unite. Potrivit presei din Marea Britanie, este cea mai mare miza politica facuta vreodata.

- Campania pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite se pregateste sa intre pe ultima suta de metri. Aflat in urma in sondaje, cu prestante cel putin indoielnice in dezbateri, fie cu Biden, fie cu alegatorii, Donald Trump a inceput sa transpire serios: cum ar mai putea sa ramana inca patru ani…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si-a exprimat sprijinul luni pentru Donald Trump in realegerea ca presedinte al Statelor Unite, declarand ca rivalii democrati ai acestuia au fortat un "imperialism moral" asupra lumii pe care liderii iliberali ca si el il resping, relateaza Reuters. "Sustinem victoria…

- Cu mai putin de 50 de zile inainte de alegerile prezidentiale din Statele Unite, sondajele de opinie arata ca Donald Trump este ceva mai slab cotat decat Joe Biden in cateva state importante, care pot decide rezultatul la nivel national. Alegatorii din Philadelphia au avut ocazia rara de a-i pune intrebari…

- Facebook a anuntat joi ca va bloca orice noua publicitate politica difuzata pe platforma sa cu o saptamana inainte de alegerile prezidentiale din Statele Unite de la 3 noiembrie, pentru a combate dezinformarea si tentativele de interferenta, relateaza France Press, informeaza AGERPRES . “In saptamana…

- Allan Lichtman, profesor de istorie in Statele Unite, are un algoritm care i-a permis sa indice fara greș, din 1984 pana in prezent, cine este caștigatorul alegerilor prezidențiale. A facut-o inclusiv in urma cu patru ani, cand a prezis victoria lui Donald Trump, intr-un moment in care Hillary Clinton…