Alegeri primare în SUA: Surpriză la Boston Tabara anti-establishment din cadrul Partidului Democrat american a inregistrat o noua victorie: o parlamentara locala afro-americana, reprezentanta valului de candidati cu o orientare mai de stanga in cadrul partidului, a castigat marti alegerile primare la Boston, in fata unui democrat experimentat, Michael Capuano, informeaza miercuri AFP. Ayanna Pressley, 44 de ani, care a devenit in urma cu opt ani prima femeie afro-americana membra a consiliului municipal din Boston, l-a detronat pe Michael Capuano, 66 de ani, reprezentant in Congres vreme de 20 de ani, intr-o circumscriptie din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a reamintit vineri linia sa de fermitate extrema fata de Canada in negocierile comerciale in curs, confirmand intr-un mesaj pe Twitter afirmatii foarte dure dezvaluite de presa canadiana, relateaza AFP. In mesajul sau, Donald Trump s-a aratat indignat ca…

- Republicanii americani s-au mobilizat puternic, cu Donald Trump in frunte, pentru a pastra o circumscriptie ancorata la dreapta de decenii, proclamandu-si pana la urma victoria intr-un scrutin atat de strans, incat este perceput drept un semnal foarte incurajator pentru democrati inaintea alegerilor…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele american Donald Trump au anunțat miercuri ca au ajuns la un acord, dezamorsand diferendul comercial dintre Washington și Bruxelles, care a avut ca rezultat impuneri reciproce de taxe comerciale, anunța AFP. Juncker a declarat ca ambele…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Relatiile noastre cu Rusia nu…

- Imbunatațirea relațiilor dintre Moscova și Washington depinde in intregime de politica Moscovei, a scris pe Twitter secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, inaintea intalnirii dintre presedintii Rusiei si SUA la Helsinki. „Cele mai bune relații cu guvernul rus vor fi benefice pentru toata lumea, dar…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a afirmat ca are nevoie de o pauza dupa eliminarea de la Wimbledon și ca va reveni direct pe hardul de la Montreal, pe 3 august. Twitter-ul a fost insa impanzit de informația conform careia Simona ar urma sa primeasca un wildcard la a 50-a ediție a "Citi Open", turneul WTA…

- Mai mulți morți intr-un schimb de focuri in redactia unui ziar, in apropiere de Washington. Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi media americane, transmite AFP. Autoritatea insarcinata…

- Europa va implementa contramasuri impotriva taxelor suplimentare impuse de SUA la importurile de otel si aluminiu, a declarat cancelarul german Angela Merkel, exprimandu-si regretul privind decizia lui Donald Trump de a nu mai sustine declaratia comuna a membrilor G7, relateaza agentia Reuters.…