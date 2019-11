Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Romaniei este ales astazi. Cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale are loc in aceleași secții de votare și circumscripții electorale și pe baza acelorași liste de alegatori ca in primul tur. Potrivit datelor facute publice de Biroul Electoral Central, la nivel…

- Peste 600.000 de locuitori din județul Timiș sunt așteptați, astazi, la urne pentru a-l desemna pe viitorul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. Potrivit datelor facute publice de Biroul Electoral Central, la nivel național sunt organizate 18.748 de secții de votare. Dintre acestea, 599…

