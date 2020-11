Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a ajuns pe primul loc in statul Georgia si se apropie de locul intai si in Pennsylvania, ceea ce i-ar permite sa obtina victoria in scrutinul prezidential,...

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…

- Avansul presedintelui in functie al SUA, Donald Trump, in Pennsylvania se diminueaza in mod constant pe masura ce sunt numarate voturile prin corespondenta, iar eventuala pierdere a acestui stat ar asigura victoria politicianului democrat Joseph Biden in scrutinul prezidential,

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, s-a declarat joi increzator ca va obtine victoria, in contextul in care mai are nevoie de castigarea unui singur stat american."Toate voturile trebuie numarate. Pastrati-va increderea, vom castiga", a transmis…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat pentru functia de presedinte al Statelor Unite, s-a declarat increzator, miercuri seara, ca va castiga scrutinul, in contextul in care este creditat cu 264 de...

- REZULTAT ALEGERI SUA. Echipa de campanie a lui Donald Trump a depus o moțiune in statul Georgia, astfel incat operațiunile de numarare sa fie suspendate, scrie Associated Press. Citeste si ALEGERI SUA 2020 Joe Biden isi anunta victoria: "Am castigat cele mai multe voturi din istoria scrutinului…

- Joe Biden 264 ndash; Donald Trump 214. Pentru a castiga oricare dintre candidati are nevoie de minimum 270 de voturi electorale electori Echipa de campanie a lui Donald Trump a deschis o actiune in justitie pentru a opri numararea voturilor in Georgia.Multe dintre buletinele de vot nenumarate sunt voturi…