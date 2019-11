Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul electoral uruguayan a anuntat duminica seara ca rezultatul turului al doilea al alegerilor prezidentiale, intre Luis Lacalle Pou (centru-dreapta) si Daniel Martinez (stanga), este prea strans si ca se asteapta o renumarare a voturilor pentru a se pronunta "cel mai tarziu vineri", transmite…

- Tribunalul electoral uruguayan a anuntat duminica seara ca rezultatul turului al doilea al alegerilor prezidentiale, intre Luis Lacalle Pou (centru-dreapta) si Daniel Martinez (stanga), este prea strans si ca se asteapta o renumarare a voturilor pentru a se pronunta "cel mai tarziu vineri", transmite…

- Potrivit datelor AEP, dupa centralizarea voturilor din toate cele 18.748 de sectii din Romania, Klaus Iohannis a obtinut 63.17 , in timp ce Viorica Dancila a obtinut 36.81 .La aceste date urmeaza sa se adauge voturile romanilor din diaspora.Potrivit AEP, numarul total al voturilor valabil exprimate…

- Autoritatea Electorala Permanenta a centralizat voturile inregistrate in peste 18.500 de sectii de votare, reprezentand 99% din totalul acestora, iar potrivit rezultatelor provizorii, Klaus Iohannis a obtinut 36,06% din voturile exprimate, Viorica Dancila – 23,56%, Dan Barna – 13,58% si Mircea Diaconu…

- Dupa inchiderea secțiilor de votare, la Biroul Electoral Județean au inceput sa soseasca reprezentanții secțiilor de votare. Aici predau voturile și materialele de votare, iar procesele-verbale sunt introduse in sistem. Procedura merge mai repede ca la precedentul scrutin, cei implicați in…

- Candidatul stangii Daniel Martinez a iesit primul duminica in alegerile prezidentiale din Uruguay, dar va trebui sa dispute un al doilea tur de scrutin in fata candidatului de centru-dreapta Luis Lacalle Pou, potrivit sondajelor de la iesirea din sectii, relateaza AFP potrivit Agerpres. Daniel Martinez…

- Catalin Ivan a declarat, joi, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca alegerile nu sunt libere in Romania, iar la prezidențiale voturile vor fi numarate tot de STS, printr-o ințelegere intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. El a adaugat ca cine nu are partid in Parlament nu are nicio șansa, anunța…

- Liderul USR și prezidențiabilul Alianței USR-PLUS Dan Barna a anunțat, marți, ca a reușit sa stranga cele 200.000 de semnaturi necesare inscrierii in competiția pentru alegerile prezidențiale.„Am ajuns la 200.000 de semnaturi! Va mulțumesc tuturor celor care ați semnat pentru a-mi depune candidatura…