Germania isi alege duminica presedintele de stat. Favorit absolut este actualul presedinte, Frank Walter Steinmeier. Alegerile sunt un act festiv, in mare parte formal, fara drama politica. In afara Alternativei pentru Germania, restul partidelor parlamentare au ajuns anterior la un acord privitor la realegerea sa. Prin urmare, surprizele par sa fie excluse. Seful statului german nu e ales prin vot direct, de catre popor, ci este numit de Adunarea Federala, asa cum se prevede in Legea Fundamentala a Germaniei. In istoria de aproape 75 de ani a acestei institutii a republicii, surprizele au fost…