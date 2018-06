Alegeri prezidentiale cu miza uriasa in Turcia: Erdogan fie obtine puteri sporite, fie isi limiteaza ambitiile politice Alegerile din Turcia, de duminica, au ca miza consolidarea puterii presedintelui Recep Tayyip Erdogan si trecerea la un regim prezidential sau, din contra, limitarea ambitiilor politice ale liderului de la Ankara.



Turcii voteaza duminica intr-un dublu scrutin istoric - parlamentar si prezidential - prin care intra in vigoare modificari ale Constitutiei ce transforma tara dintr-o republica parlamentara intr-un regim prezidential si care fie va consolida acapararea presedintelui Recep Tayyip Erdogan asupra celor 81 de milioane de locuitori.



Scrutinul are loc cu 16 luni inainte…

Sursa articol: business24.ro

