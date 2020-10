Alegeri prezidențiale: Adresa secțiilor de votare din Germania In Germania vor fi deschise șase secții de votare la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie, in cadrul caruia cetațenii moldoveni vor alege președintele Republicii Moldova. Ambasada țarii noastre in Germania a publicat lista adreselor la care vor fi deschise secțiile de votare in ziua alegerilor. Iata care sunt acestea: Berlin (sediul misiunii) Gotlandstrase 16, 10439, Berlin Frankfurt pe Main (sediul misiunii) Marbachweg 348, 60320, Frankfurt am Main Stuttgart (consulatul onorific) Leitzstrase 45, 70469 Stuttgart Hamburg (consulatul onorific) Haldesdorferstrase 46, 22179 Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md Berlin (sediul misiunii) Gotlandstrase 16, 10439, Berlin Frankfurt pe Main (sediul misiunii) Marbachweg 348, 60320, Frankfurt am Main Stuttgart (consulatul onorific)45, 70469 Stuttgart Hamburg (consulatul onorific)46, 22179 Hamburg Munchen

Stiri pe aceeasi tema

- In Germania vor fi deschise șase secții de votare la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie, in cadrul caruia cetațenii moldoveni vor alege președintele Republicii Moldova. Ambasada țarii noastre in Germania a publicat lista adreselor la care vor fi deschise secțiile de votare in ziua alegerilor.…

- CHIȘINAU, 22 oct - Sputnik. Comisia Electorala Centrala a primit o donație de 240 de scanere din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaționala. © Sputnik / Владимир ФедоренкоAlegeri prezidențiale 2020: Fara observatori APCE…

- In cadrul acțiunii vor vorbi președintele Comitetului pentru cultura și probleme de protejare a moștenirii culturale al Consiliului de Stat al Republicii Crimeea, Nicolai Volkov, președintele organizației obștești ”Autonomia Federala național-culturala a Moldovenilor din Rusia”, Ludmila Korsun, președintele…

- CHIȘINAU, 18 sept – Sputnik. Președintele Igor Dodon nu exclude ca, din cauza riscurilor de raspandire a COVID-19, autoritațile unor țari nu vor accepta deschiderea, pe 1 noiembrie, a intregului numar de secții de votare solicitat de autoritațile Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Dorin…

- CHIȘINAU, 10 sept – Sputnik. Procuratura Generala nu va mai avea in structura sa componenta „Aparatul”. Un demers ce vizeaza modificarea in acest sens a structurii sistemului Procuraturii, prezentat de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a fost aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP)…

- CHIȘINAU, 24 aug - Sputnik. In contextul celor 76 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism, dar și a celei de-a 75-a Aniversări a Zilei Victorie, Muzeul Militar din Capitala a primit 150 tub-cartușe de calibru 14,5 mm cu pamant prelevat de la mormintele și memorialele ostașilor cazuți în cel…

- CHIȘINAU, 20 aug - Sputnik. Președintele Parlamentului de la Chișinau, Zinaida Greceanii, a fost invitata sa țina un discurs la incheierea summitului, in numele țarilor Grupului geopolitic Eurasia. Speakerul a vorbit despre problemele stringente cu care se confrunta in prezent intreaga lume,…

- CHIȘINAU, 14 aug – Sputnik. Participanții la protestul agricultorilor au admis abateri care cad sub incidența a doua articole. Este vorba de articolul 243/1 „Deplasarea neautorizata in grup pe drumurile publice” și articolul 225 Cod Contravențional „Blocarea intenționata a unei benzi de circulație…