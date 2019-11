Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora au la dispoziție trei zile, incepand de vineri, sa voteze in turul doi al alegerilor prezidențiale. Un numar de 165 de romani au votat deja in primele sase ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, conform…

- Romanii sunt chemați din nou la urne, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, care va avea loc pe 24 noiembrie, pentru a alege președintele Romaniei, dintre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Romanii din strainatate au tot trei zile la dispoziție, incepand de astazi, pentru a vota. La fel s-a intamplat…

- Prezidențiale, turul 1: Discursurile principalilor candidați dupa exit-poll Foto: Cristiana Sabau. Declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-urilor B1 TV (10 noiembrie, ora 21:02) Klaus Iohannis: Dragi români, victorie! Am…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis a declarat duminica, dupa ce a votat, ca este optimista si ca este o zi foarte importanta, de aceea este foarte important sa vina toti romanii la vot. "Este o zi foarte importanta astazi. Am votat pentru Romania normala si va invit pe…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat ca a votat pentru o "Romanie a respectului" si a afirmat ca romanii trebuie "sa ceara respect din partea celor care ii conduc". "Am votat pentru o Romanie a respectului: respect pentru munca, respect pentru educatie, respect pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a votat la ora 9.10, la Liceul Jean Monnet din Capitala, declarand ca a votat pentru Romania normala si ca spera sa primeasca confirmarea ca foarte multi romani isi doresc acelasi lucru.

- Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019 este programat pe 10 noiembrie in Romania, in timp ce alegatorii din strainatate au la dispoziție trei zile – 8, 9 și 10 noiembrie – pentru a-și exprima opțiunea. A doua zi de vot in diaspora. Romanii din strainatate pot vota la alegerile prezidentiale…

- Primii romani din diaspora care au votat la alegerile prezidentiale din 2019 au fost cei din Auckland, Noua Zeelanda. Libertatea l-a gasit pe primul roman, arhitecta Madalina Ghibuși. Romanii din diaspora voteaza la alegerile prezidentiale 2019, in premiera, timp de trei zile, de vineri, 8 noiembrie,…