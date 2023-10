Stiri pe aceeasi tema

- Pe fronturile de lupta ucrainene sunetul tunurilor armatei de la Kiev tragand in pozițiile rusești este atat de constant incat pare bataia inimii unui razboi care se prelungește deja de mai bine de douazeci de luni. Fara aceasta bariera de foc trupele ucrainene nu ar putea sa-și mențina pozițiile și…

- Peste un milion de oameni s-au adunat duminica pentru a participa la un mars antiguvernamental la Varsovia, cu 15 zile inainte de alegerile legislative. Manifestatia este organizata cu doua saptamini inainte de alegerile legislative despre care partidul de opozitie Platforma Civica (PO) al lui Donald…

- Kremlinul estimeaza vineri ca o crestere a tensiunilor intre Ucraina si aliatii sai din Europa este ”inevitabila”, o reactie fata de disputa in curs dintre Kiev si Polonia cu privire la exportul ucrainean al cerealor la Marea Neagra, relateaza AFP.”Prezicem ca aceste frictiuni intre Varsovia si Kiev…

- Polonia se opune dorinței Germaniei de a avea un loc permanent in Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, a declarat joi ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak. Din punctul de vedere al Poloniei, propunerea, facuta de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, este „destul de ciudata”…

- Tensiuni intre Ucraina si Polonia: Un oficial polonez a atacat dur KievulAdministratia de la Kiev a anuntat, marti, convocarea ambasadorului Poloniei pentru a oferi clarificari in legatura cu declaratiile unui oficial de rang inalt de la Varsovia care a denuntat lipsa de recunostinta a oficialilor…