- In pofida faptului ca este pandemie de coronavirus, Franța nu a anulat alegerile locale programate pentru astazi. Potrivit datelor autoritatilor de la Paris, la urne sunt asteptati in jur de 10 milioane de alegatori.

- Reprezentanții unora dintre cele mai importante instituții din județul Timiș nu renunța la conferințele de presa organizate saptamanal, insa au schimbat formatul acestora, ca masura de protecție fața de coronavirus. Astfel, Consiliul Județean Timiș a programat conferința de presa pentru ziua de luni,…

- George Lupu (b1.ro) Dupa mai multe zile consecutive in care au inregistrat pierderi pe toata linia, bursele europene au deschis miercuri pe plus, dupa ce Banca Angliei a decis reducerea dobanzii de referința. Bursa de la Paris a deschis miercuri in crestere cu 1,72%, in timp ce indicele Dax al bursei…

- Un calator a fotografiat scaunele pline de praf și noroi pe care oamenii care au platit bilet ar fi trebuit sa le foloseasca. Imaginile de necrezut au fost realizate marți, în trenul Regio 3635 care pleaca din Cluj-Napoca la ora 20:17 și ajunge la Huedin la 21:23.Un calator este obligat sa…

- Emmanuel Macron a anunțat marți ca statul francez rechiziționeaza "toate stocurile și producția de maști de protecție" pentru a le distribui personalului medical și persoanelor infectat de noul coronavirus, scrie AFP."Rechiziționam toate stocurile și producția de maști de protecție.…

- La Spitalul Județean Timișoara s-a luat decizia interzicerii vizitelor in toate secțiile, incepand de astazi, de la ora 12. Decizia a fost luata de conducerea Spitalului Județean Timișoara, in contextul crizei provocate de coronavirus. „Avand in vedere contextul crizei provocate de coronavirus, conducerea…

- Consiliul Concurentei investigheaza comportamentul companiilor care comercializeaza produse si echipamente de protectie medicala, in contextul scumpirii masive a acestora, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei."La ora actuala cererea de…

- „M-am intalnit cu comunitatea chineza din Paris. Sunt foarte ingrijorati si au decis sa anuleze parada care era programata sa aiba loc in aceasta dupa-amiaza in Place de la Republique. Chiar nu au dispozitia necesara sa petreaca acum”, a declaratat Anne Hidalgo la radio Europa 1.Si orasul Bordeaux din…