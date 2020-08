Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, ca organizarea alegerilor nu va duce la creșterea numarului de noi cazuri de infectari cu COVID-19, daca se respecta normele sanitare. Președintele a cerut o sancționare drastica a celor care vor incalca legile și regulile de protecție sanitara.…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, ca organizarea alegerilor nu va duce la creșterea numarului de noi cazuri de infectari cu COVID-19, daca se respecta normele sanitare. Președintele a cerut o sancționare drastica a celor care vor incalca legile și regulile de protecție sanitara.”Pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca se pot organiza alegerile locale daca epidemia nu se agraveaza fata de situatia din prezent si se iau masuri sanitare stricte. "Asta cu 'am fost acuzati' suna putin ciudat. Asa functioneaza democratia, din cand in cand…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o conferința de presa, miercuri, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, in cadrul careia a atins subiecte precum majorarea alocațiilor și pensiilor, domeniile in care vor fi investiți banii de la Bruxelles, dar și perioada electorala, inceputa astazi. Klaus Iohannis,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca nu este niciun motiv pentru a nu se putea organiza alegerile locale din 27 septembrie. Este luata in calcul varianta organizarii acestora in doua zile. „In...

- Un lider USR cere amanarea alegerilor locale stabilite pentru 27 septembrie și ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa cheme partidele la consultari. In fata estimarilor guvernamentale privind evoluția crizei coronavirusului in Romania, vicepreședintele USR Ionuț Moșteanu susține ca organizarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca alegerile locale pot fi organizate in luna septembrie, insa a subliniat ca este necesar sa fie respectate normele in contextul pandemiei. "Dupa parerea mea, alegerile locale in septembrie se pot organiza", a…

- ​Președintele Klaus Iohannis susține ca alegerile locale se pot organiza în septembrie, daca se respecta regulile de protecție. El a precizat ca problema nu este procesul în sine, ci campania electorala care, de aceasta data, nu se va mai desfașura în mod tradițional. „​Alegerile…