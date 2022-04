Alegeri în Ungaria. FIDESZ a câștigat categoric și are o majoritate de două treimi Partidul aflat la guvernare in Ungaria din 2010, Fidesz, este marele caștigator al alegerilor de duminica, caștigand peste doua treimi din mandatele de parlamentari. Viktor Orban va conduce un nou guvern cu majoritate constituționala. In schimb, candidatul opoziției la funcția de premier, Peter Marki-Zay a fost infrant de reprezentantul Fidesz in colegiul uninomnial in care a candidat. Marea surpriza a alegerilor este intrarea in Parlament a partidului de extrema dreapta Patria Noastra. Principalii competitori: Coaliția FIDESZ-KDNP aflata la guvernare din 2010, condusa de premierul in exercițiu Viktor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

