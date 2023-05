ALEGERI ÎN TURCIA. Un potir otrăvit îl aşteaptă pe câştigător: economia In primul deceniu al guvernarii sale de 20 de ani, Recep Tayyip Erdogan a condus un boom economic – ce se datoreaza in parte producatorilor si exportatorilor din regiunile conservatoare din Anatolia, care au sprijinit Partidul AK aflat la guvernare – transformand Turcia in una dintre pietele emergente de urmarit. Cresterea robusta – cu o medie anuala de peste 7% intre 2002 si 2007 – a fost candva cel mai mare motiv de lauda al lui Erdogan. In cel de-al doilea deceniu al domniei sale, povestea a fost exact pe dos: in timp ce presedintele a preluat controlul absolut asupra politicii monetare si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oricine va castiga alegerile din Turcia din aceasta luna este de asteptat ca acest stat - care este un membru important in NATO - sa mentina relatiile cordiale cu Rusia, dupa ce politica externa a Ankarei a suferit deja timp de mai multi ani schimbari dramatice, comenteaza Reuters.Ceea ce a determinat…

- Cel care va castiga alegerile din Turcia din aceasta luna nu este deloc de invidiat. Invingatorul ar putea fi scos rapid de pe val de puternica furtuna economica ce bantuie tara, relateaza POLITICO.In primul deceniu al guvernarii sale de 20 de ani, Recep Tayyip Erdogan a condus un boom economic -…

- In primul deceniu al guvernarii sale de 20 de ani, Recep Tayyip Erdogan a condus un boom economic – ce se datoreaza in parte producatorilor si exportatorilor din regiunile conservatoare din Anatolia, care au sprijinit Partidul AK aflat la guvernare – transformand Turcia in una dintre pietele emergente…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a anulat evenimentele prevazute pentru miercuri in cadrul campaniei sale electorale inaintea alegerilor prezidentiale din 14 mai, din cauza unor probleme de sanatate minore, transmit Reuters si DPA. ”Ma voi odihni astazi acasa, asa cum m-au sfatuit medicii”,…

- Președintele turc Recep Erdogan avea prevazute pentru miercuri discursuri in trei provincii din Anatolia centrala, in cadrul campaniei sale electorale inaintea alegerilor prezidentiale din 14 mai, transmite Reuters, citat de Agerpres.Recep Erdogan a anunțat, marți, ca si-a anulat evenimentele prevazute…

- Partidul prokurd HDP, a treia forta politica din Turcia, a anuntat miercuri ca nu va avea un candidat la alegerile prezidentiale de la 14 mai, o decizie interpretata ca un sprijin tacit pentru candidatul aliantei de opozitie care se va lupta cu presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP si…

- Arabia Saudita a fost de acord sa depuna 5 miliarde de dolari la banca centrala a Turciei, prin intermediul Fondului saudit pentru dezvoltare, a anuntat fondul intr-un comunicat de luni, decizia fiind ”o demonstratie a angajamentului Regatului Arabiei Saudite de a sprijini eforturile Turciei de a-si…

- Cererile Finlandei și Suediei de aderare la alianța militara NATO ar putea fi evaluate separat. Despre acest lucru a anunțat ministrul turc de externe Mevlut Cavușoglu, citat de CNN . „Este posibil sa evaluam candidatura Finlandei separat și acest lucru va fi, fara indoiala, un subiect care va fi discutat…