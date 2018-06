Stiri pe aceeasi tema

- Rata de participare la scrutinul prezidential din Turcia de duminica a fost de 86,82%, in timp ce rata de participare la alegerile legislative a fost de 87%, a transmis postul de stat TRT, citat de Reuters. Potrivit rezultatelor partiale preliminare, presedintele Recep Tayyip Erdogan si formatiunea…

- Seful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, se afla in frunte in alegerile prezidentiale de duminica din Turcia, cu un scor de 59,12% dupa numararea a 21,8% din voturi, transmite agentia de presa turca Anadolu, citata de AFP si EFE. Erdogan, care are nevoie sa obtina peste 50% din voturi…

- Canalul este unul dintre cele mai ambitioase proiecte, calificate drept "nebunesti" de Erdogan insusi, care in timpul celor 15 ani de cand se afla la putere a transformat radical Turcia, construind numeroase aeroporturi, poduri si tunele, scrie AFP, preluata de Agerpres. Dacă va fi reales…

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie in Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince sa-l infrunte pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale anticipate de la 24 iunie.

- Principala formatiune de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), l-a nominalizat, vineri, pe deputatul Muharrem Ince pentru a candida impotriva lui Recep Tayyip Erdogan la functia suprema in stat. Alegerile prezidentiale din Turcia urmeaza sa aiba loc pe data de 24 iunie.

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie din Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince pentru a-l infrunta pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in timpul alegerilor prezidentiale anticipate, care vor avea loc la 24 iunie, informeaza AFP. …

- Principalul partid de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), alaturi de alte trei partide de opozitie vor incheia joi o alianta electorala in incercarea de a castiga alegerile din 24 iunie, informeaza miercuri NTV si alte posturi de televiziune citate de Reuters. …

- Opozantul Nikol Pashinyan nu a obtinut marti majoritatea de voturi in parlament necesara pentru a deveni premier al Armeniei, relateaza AFP si Reuters.Pashinyan, care a fost singurul candidat pentru aceasta functie, le-a cerut deputatilor sa depaseasca granitele de partid si sa-l sustina dupa…