- Au mai ramas cateva ore pana la alegerile cu miza uriasa din Statele Unite. Pe ultima suta de metri, cei doi candidați - Joe Biden și Donald Trump - au mers in statele cheie, care le pot asigura voturile decisive pentru Casa Alba.

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot depune cereri pentru a vota in 6 decembrie la alegerile parlamentare, cu urna speciala, in anumite conditii.…

- Mai mult de 30.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Potrivit site-ului AEP, pana marti, in jurul orei 14:30, au fost depuse 30.069 de cereri, informeaza Agerpres. Romanii din diaspora mai au la dispoziției…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va desfasura o campanie de informare dedicata romanilor din diaspora, astfel incat acestia sa cunoasca faptul ca vor putea vota prin corespondenta la alegerile parlamentare in tarile unde nu va fi posibila organizarea de sectii de votare din cauza restrictiilor…

- Romanii din strainatate sunt indemnați sa se inscrie pentru votul prin corespondența la alegerile parlamentare din decembrie. Din cauza pandemiei, multe țari nu vor permite organizarea de secții, iar alegatorii din diaspora risca sa nu iși poata exercita un drept fundamental.

- PNL exclude orice ințelegere cu PSD la nivel guvernamental sau parlamentar, singurii parteneri potențiali fiind USR Plus și cei din Partidul Popular European, a declarat președintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban. “PNL este cel mai puternic partid din Romania, este un partid care se bucura de cea…

- Autoritatea Electorala Permanenta a precizat ca pentru alegerile parlamentare din acest an s-au inscris pentru votul prin corespondenta 3.032 de romani din afara tarii, in timp ce pentru votul la sectie s-au inregistrat 1.059 de cetateni romani din diaspora. "Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)…

- Rusia incearca din nou sa se amestece in alegerile prezidențiale americane de la 3 noiembrie și urmarește cu precadere sa discrediteze votul prin corespondenta. Este suspiciunea pe care o au analiștii din Departamentul pentru Securitate Interna (DHS), potrivit unei note interne aparute joi in presa…