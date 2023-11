Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de guvernamant din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate, al presedintei Maia Sandu, nu a castigat niciun mandat de primar in cele 11 municipii ale tarii in care au avut loc alegeri locale.

- Alexandr Petkov, candidatul Partidului Nostru, s-a clasat pe primul loc, inregistrand 15.111 de voturi, adica 59.63 %. Acesta este urmat de socialistul Maxim Moroșan, care a acumulat 10.230 de voturi sau 40.37 % dintre persoanele cu drept , potrivit datelor preliminare prezentate de CEC.

- In cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale din Republica Moldova, prezența la vot la secțiile de votare la ora 9:00 era de 2,76% (23484 de persoane) Dintre acestea, barbații au constituit 48,76% (11449 persoane), iar femeile - 51,24% (12034). In Balți, pina la aceasta ora au votat 1600…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a transmis, sambata, felicitari celor 61 de candidati ai Partidului Social Democrat European care vor participa maine la turul doi al alegerilor locale din Republica Moldova. Duminica, 19 noiembrie, in 273 de localitati din R.Moldova va fi organizat turul…

- „Le urez mult succes celor 61 de candidați ai Partidului Social Democrat European care vor participa maine la turul doi al alegerilor locale din Republica Moldova.Sunt deja 73 de primari social-democrați care și-au caștigat mandatul din primul tur, insa este nevoie sa avem cat mai mulți edili pro-europeni…

- UPDATE – Primarul Chisinaului, Ion Ceban, a castigat al doilea mandat in primul tur al alegerilor locale din Republica Moldova. Potrivit Radio Chisinau, autoritatile electorale anunta, dupa prelucrarea tuturor proceselor verbale de la sectii, ca primarul in exercitiu a obtinut 50,6% din voturi, in timp…

- Nu vor fi organizate sondaje de tip exit-poll in cadrul primului tur al alegerilor locale generale din 5 noiembrie in Republica Moldova, dupa ce, pana la expirarea termenului de depunere a cererilor de autorizare, nu au fost inregistrate astfel de solicitari, relateaza IPN, citat de Ziarul de Garda.Potrivit…