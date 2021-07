La cele 17 sectii de votare deschise in Federatia Rusa s-au prezentat doar aproximativ 5.000 de alegatori pana la ora 17:00, relateaza Deschide.md. Pana la ora 18:00, prezenta la urne a diasporei este de peste 150.000 de cetateni, iar reprezentanti ai Ministerului de Externe de la Chisinau precizeaza ca in peste 15 sectii de votare au fost epuizate peste 2.000 de buletine. Majoritatea sunt in Franta, Italia, Germania si Marea Britanie, conform TV6.md. Pentru actualele alegeri parlamentare anticipate au fost deschise 150 de sectii de votare in strainatate, conform surselor media citate. AGERPRES/(AS-editor:Lilia…