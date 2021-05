Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 21 mai - Sputnik. Membrii Comisiei Electorale Centrale din Moldova au inregistrat primii șase concurenți la alegerile parlamentare anticipate, care sunt programate pentru 11 iulie in republica. Vorbim despre urmatoarele forțe politice: Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor…

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Au fost extrase primele 6 poziții de catre candidații inregistrați astazi la CEC. Astfel, primul in buletinul de vot va fi Partidul Acasa Construim Europa (PACE), urmat de Partidul Acțiunii Comune Congresul Civic (condus de Mark Tkaciuk). Locul trei in buletin va fi ocupat…

- Blocul electoral al Socialiștilor și Comuniștilor a fost creat. Acordul dintre cele doua partide a fost semnat, astazi, de catre liderii formațiunilor Igor Dodon și Vladimir Voronin. Despre aceasta a anunțat președintele PSRM pe Facebook. "Astazi a avut loc ședința Consiliului Republican al PSRM in…

- Partidul „Șor” ramane in topul preferințelor alegatorilor, potrivit ultimelor sondaje de opinie, publicate astazi la Chișinau. Acesta se claseaza pe locul trei, in cazul in care duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare.