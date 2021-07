Peste 1,3 milioane de alegatori, reprezentand 43,4% din totalul populatiei cu drept de vot, s-au prezentat la urne la alegerile parlamentare anticipate desfasurate duminica din Republica Moldova, a declarat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil.



Potrivit sursei citate, la sectiile de votare constituite in strainatate au votat 176.000 persoane, in 26 de sectii de votare din diaspora s-au inregistrat peste 2.000 de votanti



"In peste 26 de sectii de votare au fost epuizate peste 2.000 de buletine, iar cei mai multi alegatori…