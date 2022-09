Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, in discursul sau anual privind starea Uniunii Europene sustinut in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, ca doreste includerea Ucrainei in zona libera de roaming europeana pentru utilizatorii de telefoane mobile,…

- Lidera extremei drepte care este data favorita in sondajele asupra viitoarelor alegeri din Italia, Giorgia Meloni, a sustinut un discurs la Milano, in care a promis sa apere interesele tarii sale in fata Uniunii Europene (UE), informeaza luni dpa, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ca in aceasta saptamina Bruxelles-ul va oferi Ucrainei o asistența macrofinanciara suplimentara de cinci miliarde de euro. „Situația din Ucraina necesita inca sprijinul nostru continuu. Pe linga cele 10 miliarde de euro pe care le-am oferit…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indemnat luni tarile membre ale Uniunii Europene sa investeasca in energii regenerabile pentru a spori independenta blocului comunitar de gazele rusesti si ca gospodariile sa-si inlocuiasca aparatele electrocasnice cu unele mai eficiente, relateaza…

- Cu sase saptamani inainte de alegerile anticipate din Italia, sondajele converg spre o victorie zdrobitoare a coalitiei de dreapta. Ultimul sondaj, publicat marti, crediteaza dreapta cu peste 45% la suta din voturi, majoritatea procentelor fiind trecute in dreptul unei formatiuni ce pretinde a fi succesoarea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat luni a avertizat asupra unei escaladari a crizei energetice din cauza disputei cu Moscova, pe fondul sanctiunilor adoptate din cauza invaziei ruse din Ucraina, relateaza DPA, care citeaza Agerpres.

- Liderii celor mai mari șapte economii ale lumii au facut glume pe seama a fotografiei mai vechi in care președintele rus Vladimir Putin apare la bustul gol pe un cal. Cel care a dat startul șirului de glume a fost premierul britanic Boris Johnson care și-a intrebat colegii daca ar trebui sau nu sa-și…