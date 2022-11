Stiri pe aceeasi tema

Partidele israeliene incearca luni intr-un ultim efort sa incline balanta in ajunul unui al cincilea rand de alegeri legislative in trei ani si jumatate, care ar putea consacra revenirea in functie a fostului prim-ministru Benjamin Netanyahu, acuzat de coruptie, relateaza La Libre Belgique citat…

Șoferii care circula pe rețeaua de autostrazi și drumuri naționale vor fi trași pe dreapta și invitați sa raspunda la cateva intrebari despre traseu, scopul calatoriei și chiar venituri, dar fara a fi obligați sa raspunda intrebarilor, informeaza Rador.

Liderul Partidului Laburist, in opozitie, sir Keir Starmer, indeamna joi, la alegeri anticipate "acum", imediat dupa ce Liz truss si-a anuntat demisia din functia de premier, relateaza BBC News.

Premierul danez, social-democrata Mette Frederiksen, a convocat miercuri alegeri legislative anticipate pentru data de 1 noiembrie, scrutin la care stanga aflata in prezent la guvernare se va confrunta cu un bloc ce reuneste dreapta si extrema dreapta, relateaza AFP si EFE.

Nicio amenințare, indiferent din partea cui vine, nu poate sa ingenuncheze democrația, nu poate sa se opuna voinței cetațenilor, transmite AUR, dupa ce Giorgia Meloni, liderul formațiunii naționaliste Frații Italiei, este favorita sa devina prima femeie prim-ministru al Italiei, scrie Mediafax.…

Partidul istoric la putere in Angola a castigat alegerile legislative, victorie in urma careia presedintele Joao Lourenco obtine un al doilea mandat, potrivit rezultatelor oficiale definitive anuntate luni, transmite AFP.

Oficiali palestinieni vorbesc despre o intalnire recenta cu membrii arabi israelieni din Knesset, care a avut ca scop zadarnicirea șanselor lui Netanyahu la alegeri, relateaza Israel Today.

Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu a fost fost reales la conduceea Partidului Likud (dreapta), in urma unor alegeri primare, cu 81 de zile inainte de al cincilea rand de alegeri legislative in mai putin de trei ani, relateaza RFI, potrivit news.ro.