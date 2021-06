Alegeri în Germania. Partidul Angelei Merkel are șanse la o…

Spre deosebire de ceea ce preziceau sondajele, Uniunea Creștin-Democrata (CDU) a obținut o victorie clara in landul Saxonia-Anhalt, rezultat care plaseaza partidul Angelei Merkel intr-o dinamica de victorie pentru alegerile din luna septembrie. Motive pentru a sarbatori și in randul liberalilor, care se intorc in Parlamentul regional, cu sediul la Magdeburg. Și ar putea aspira […]