Duminica vor avea alegerile pentru desemnarea bașcanului, adica a guvernatorului Unitații Teritoriale Autonome (UAT) Gagauza, formata la inceputul anilor 90 in sudul Republicii Moldova și care este organizata in baza unei legi adoptate de Parlamentul Republicii Moldova in 1994. O comunitate de turci ortodocși, aduși de Rusia in sudul Basarabiei in urma cu 200 de ani Gagauzia este locuita de o populație de peste 200.000 de etnici de origine turca, insa de confesiune creștin ortodoxa. UAT Gagauzia e formata din 30 de comune și 3 orașe, capitala fiind la Comrat. Cea mai apropiata de Romania este…