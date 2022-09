Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de dreapta condusa de partidul de extrema Fratelli d’Italia (FdI) a caștigat alegerile legislative organizate duminica in Italia, arata datele exit-poll de la inchiderea urnelor, potrivit agenției italiene ANSA. Rezultatele scrutinului inseamna ca Italia va avea prima femeie-premier, pe Giorgia…

- Pe 25 septembrie, italienii voteaza in alegeri anticipate și iși vor alege un nou Parlament, dupa destramarea coaliției de guvernare conduse Mario Draghi. Extrema dreapta este aproape de o victorie istorica, cel puțin dupa ultimele sondaje. Coaliția de dreapta, al carei lider este Giorgia Meloni, președinta…

- Extrema dreapta spera intr-o victorie istorica in alegerile parlamentare care au loc duminica in Italia, ceea ce ar putea face din Giorgia Meloni prima femeie a unui partid post-fascist care conduce un guvern intr-o tara fondatoare a Europei comunitare, i

- Italienii numara zilele pana la alegerile legislative de duminica, iar Ursula von der Leyen lanseaza un semnal de alarma voalat catre partidele de dreapta. Sefa Comisiei Europene a avertizat Italia cu privire la consecintele pe care le va suporta, daca se va indeparta de principiile democratice. Sondajele…

- Magdalena Andersson, premierul Suediei, și-a anunțat demisia dupa pierderea alegerilor de catre blocul de Stanga, format in jurul social-democratilor (socialiști). Coaliția de Dreapta este o coaliție a Democratilor din Suedia (foarte dreapta, echivalent MAGA in SUA), Moderaților (centru dreapta, echivalent…

- Este vreun politician acum la putere care sa vina cu soluții in criza energetica și sa nu atace in stanga și in dreapta? PNL și PSD se cearta aproape zilnic sau iși arunca replici scandaloase. Mai grav este ca aceasta boala s-a molipsit și in randul tinerilor din aceste doua partide, iar romanii se…

- Fascismul apartine istoriei, a declarat miercuri Giorgia Meloni, lidera partidului de extrema dreapta italian Fratelli d'Italia (FDI), aflat in fruntea intentiilor de vot inaintea alegerilor legislative din septembrie, a consemnat AFP, mentionand ca este vorba de un mesaj menit sa linisteasca opinia…

- Micul partid italian de centru Azione a rupt, duminica, alianta incheiata cu doar cateva zile in urma cu Partidul Democrat (centru-stanga) in vederea alegerilor legislative din 25 septembrie, la care favorite sunt dreapta si extrema dreapta, relateaza AFP, Reuters si dpa preluate de agerpres. Fii…