- Cetatenii francezi din unele teritorii de peste mari din Americi si Pacificul de Sud se indreptau sambata spre urne pentru a-si alege urmatorul presedinte, cu o zi mai devreme decat cei de pe continent, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Marine Le Pen și-a indulcit retorica și imaginea extremista, a reușit sa evite asocierea cu Vladimir Putin și a mizat pe o politica sociala, intr-un moment in care mulți francezi se confrunta cu creșterea costurilor de trai. In acest timp, Emmanuel Macron și-a indepartat o parte a bazei sale electorale,…

- In Franta, presedintele-candidat Emmanuel Macron si-a electrizat trupele sambata in cursul unui miting urias in apropiere de Paris pentru a-si consolida pozitia de favorit la prezidentiale in fata ascensiunii in sondaje a candidatei de extrema-dreapta Marine Le Pen, comenteaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Eric Zemmour, candidat de extrema dreapta la alegerile prezidentiale din Franta din luna aprilie, a facut din deportarea a un milion de straini un subiect central al platformei sale electorale, transmite marti dpa. 'Ceea ce as vrea este sa-i trimit inapoi pe toti oamenii pe care nu vrem sa-i mai avem',…

- Presedintele francez Emmanuel Macron insista in continuare sa mareasca varsta de pensionare de la 62 la 65 de ani daca va fi reales in scrutinul prezidential din aprilie, susține un purtator de cuvant al guvernului, potrivit Reuters. Francezii ar urma sa primeasca in plus o suma de 100 de euro. “Trebuie…

- Cartea de identitatea electronica este un proiect mult asteptat, iar termenul limita de implementare este trimestrul IV al anului 2024, a precizat, marti, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Marcel Bolos. “Este un proiect mult asteptat si, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor,…

- Restricțiile s-au amplificat in Franța, unde persoanele nevaccinate impotriva COVID-19 nu vor mai avea voie in restaurante, trenuri sau avioane nici macar cu un test negativ, relateaza Reuters. Masurile au fost propuse de guvern pentru a combate valul al cincilea al pandemiei, dar au fost intampinate…