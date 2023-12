Alegeri 2024. Mișcare-bombă pe scena politică! Cum s-ar putea împărți puterea de la anul Potrivit unor surse, PSD și PNL ar fi gata sa iși dea mana la alegerile de anul viitor. In plus, potrivit unor surse din conducerea partidului, PSD nu exclude nici varianta PNL de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale, ceea ce ar crește prezența la vot a romanilor pentru alegerea liderilor din teritoriu.CALENDARUL ALEGERILOR DIN 2024*iunie – europarlamentare*septembrie – locale + primul tur de prezidențiale*octombrie – al doilea tur de prezidențiale*decembrie – parlamentareSURSA: Realitatea PLUSCUM S-AR PUTEA IMPARȚI PUTEREA IN 2024*președinte PSD*premier PNL*acord… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

