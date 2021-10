Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan traverseaza o perioada buna, gruparea de pe San Siro având noua victorii în primele zece etape din Serie A. Transferat în vara acestui an la gruparea din Lombardia, Olivier Giroud a dat din casa, atacantul francez precizând cine este de fapt șeful vestiarului la echipa…

- Marinela Chelaru a dezvaluit ce pensie are. Actrița in varsta de 62 de ani a vorbit și despre problemele financiare cu care se confrunta. In urma cu trei ani, Marinela Chelaru a avut probleme grave de sanatate. Banii pe care ii primește de la stat nu sunt atat de mulți, insa se bazeaza pe soțul ei.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a exprimat, duminica, nemultumirea ca premierul Florin Citu nu a venit sambata la Scoala de Vara a Tineretului National Liberal (TNL) in conditiile in care acesta nu s-a aflat la o distanta mare de statiunea Venus, locul in care s-a desfasurat reuniunea. "Il asteptam…

- Mirko Ivanovski (31 de ani), noul transfer al celor de la Dinamo, este nerabdator sa debuteze pentru alb-roșii in meciul contra celor de la FCSB. FCSB - Dinamo se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro Macedoneanul a dezvaluit ca nu este strain de atmosfera unui derby, acesta fiind conștient…

- Ministrul rus al Situatiilor de Urgenta Evgheni Zinicev a murit salvand o persoana, in cursul unui antrenament, a anuntat miercuri ministerul intr-un comunicat transmis agentiilor ruse de presa, relateaza AFP. Ministrul ”a murit in mod tragic in serviciu, la Norilsk, in timpul unui exercitiu interministerial…

- Denzel Dumfries (25 de ani), fundașul dreapta al lui PSV și al naționalei Olandei, e foarte aproape de un transfer la Inter, campioana en-titre din Serie A. „Dumfries va ajunge la Inter, exista un acord verbal intre cele doua cluburi. Jucatorul urmeaza sa faca vizita medicala in zilele urmatoare”, anunța…