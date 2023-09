Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, euforic dupa FC Bihor – FCSB 0-2. Patronul vicecampioanei a vorbit despre evoluția jucatorilor sai, din duelul de la Oradea. Vicecampioana Romaniei a invins-o pe FC Bihor, in deplasare, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Grupei C a noului sezon de Cupa Romaniei. Meciul…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a confirmat faptul ca mijlocașul Eduard Radaslavescu (19 ani) va fi imprumutat de vicecampioana Romaniei la FC Botoșani, pana la finalul sezonului in curs. GSP scria in exclusivitate duminica despre aceasta mutare. Transferat in vara anului 2022 de la Farul Constanța,…

- FCSB a pierdut primul meci din Superliga, in etapa a șaptea. Echipa lui Gigi becali a fost invinsa de UTA cu scorul de 2-1, intr-un meci in care Pantea și Coman au fost eliminați. Finanțatorul vicecampioanei a intervenit la scurt timp dupa partida și a spus cine sunt vinovații pentru acest eșec. ”Au…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a transmis ca l-a botezat pe Octavian Popescu, care acum are și un nume ”nou”. Gigi Becali l-a botezat creștin ortodox pe Octavian Popescu, care a primit și alt nume. ”Vin și spun despre George Popescu, fostul Tavi Popescu. L-am botezat George. Acum, cand era mare, l-am bagat…

- Gigi Becali și-a dat acordul și Malcom Edjouma va ajunge la formația italiana Bari. Patronul FCSB a acordat un interviu in care a spus toate detaliile contractului, dar a dezvaluit și ca in locul mijlocașul francez va aduce urgent alt jucator. Malcom Edjouma pleaca de la FCSB la Bari Malcom Edjouma…

- Jurnaliștii de la cotidianul bulgar „24 de ore” susțin ca arbitrul albanez Juxhin Xhaja trebuia sa-l elimine pe Damjan Djokovic in minutul 57, la scorul de 1-1, „pentru lovirea fara balon a lui Pedrinho”. Ziarul bulgar „24 de ore" scrie ca, joi seara, CSKA 1948 Sofia l-a adus pe Gigi Becali „foarte…

- Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București a emis un comunicat in care neaga garanțiile oferite celor de la FCSB. Intr-o intervenție avuta astazi, Gigi Becali declara: „Șeful Jandarmeriei mi-a spus «domnule Becali, semneaza pe raspunderea mea. Lasa in sarcina mea tot»”. FCSB e la o semnatura…

- Inca o dovada ca Gigi Becali a jucat la „cacealma”, acum doua luni, cand a anunțat ca se retrage de la FCSB. Omul de afaceri este in continuare patronul clubului de fotbal, așa cum spun actele inregistrate la Registrul Comerțului. Gigi Becali este patron „in acte” la FCSB. Omul de afaceri a spus acum…