Alege confortul și siguranța în cea mai frumoasă zonă a Iașului. Ansamblul rezidențial Azimut Copou oferă promoții speciale la achiziția de apartamente Departe de agitație, Ansamblul rezidențial Azimut Copou este alegerea perfecta pentru cei care iși doresc un apartament. Proiectul a fost conceput pentru a le oferi viitorilor sai rezidenți un viitor luminos, inconjurat de verdeața și liniște. Blocul are 11 etaje și dispune de 90 de apartamente care au dimensiuni care variaza intre 59 și aproximativ 107 de metri patrați, compartimentate in doua sau trei camere, pentru cei care vor sa se simta cu adevarat acasa. In 2021 este introdus programul de rate la dezvoltator. Sursa de finanțare oferita de companie este o cale rapida și sigura pentru a cumpara… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

