Actorul american Alec Baldwin a ajuns la un acord cu familia regizoarei de imagine Halyna Hutchins, ucisa in octombrie 2021 prin impuscarea cu un revolver pe care acesta il manuia in timpul filmarilor la westernul „Rust". Intr-o postare pe Instagram, actorul a spus ca este „recunoscator tuturor celor care au contribuit la rezolvarea acestui caz