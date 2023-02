Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din New Mexico, SUA, l-au acuzat marți pe actorul Alec Baldwin de omor prin imprudența (ucidere din culpa) , acuzandu-l ca a trecut peste „antrenamentul obligatoriu cu armele de foc” și ca a creat „un climat de imprudența” pe platoul de filmare al peliculei „Rust”, unde a impușcat-o accidental,…

- Judecatoria Constanta a decis condamnarea in prima instanta a barbatului acuzat ca si a taiat pe fata fosta concubina, chiar in Sala 1 a Judecatoriei Constanta Instanta i a aplicat barbatului pedeapsa de 7 ani si 4 luni inchisoare obtinuta prin contopirea cu o alta condamnare . Decizia nu este una definitiva…

- Un barbat din Berzunți, județul Bacau, in varsta de 52 de ani, a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a omorat un pui de caine. Tribunalul s-a pronunțat in cazul barbatului, care la data de 8 decembrie 2021 a omorat un caine. La acel moment, barbatul, aflat in stare de ebrietate…

- Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani din 19 decembrie 2022, un tanar, in varsta de 27 de ani, din Chișinau, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 2 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis, cu privarea de dreptul de a exercita activitate legata de functii…

- Procurorii au cerut marti intre doi si 15 ani de inchisoare pentru opt acuzati in procesul atentatului de la Nisa, comis in 2016 si soldat cu 86 de morti si peste 450 de raniti, transmite France Presse.

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost condamnat marti de Judecatoria Sectorului 1 la trei ani si zece luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a operat 28 de persoane in mai multe clinici private, desi nu avea dreptul sa exercite profesia de doctor pe teritoriul Romaniei,…

