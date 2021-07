ALE lansează „Știu ce e dragostea” ALE lanseaza „Știu ce e dragostea”, o piesa de vara, cu un videoclip ce te duce cu gandul la plecarile spontane spre mare. Plina de viața și cu un sound fresh, piesa vorbește despre dragoste și libertate, iar videoclipul reda intocmai starea de bine și dinamismul single-ului. „Știu ce e dragostea” este o afirmație pozitiva care iți reamintește sa te bucuri de tot ce traiești pentru ca fericirea vine de fapt din lucruri simple. Compusa de catre ADDA alaturi de Ana Maria Ștefan, ProducaDoru și Robert Toma, „Știu ce e dragostea” este o piesa de dragoste plina de optimism pentru cei care aleg sa iubeasca… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagine Dragons, trupa premiaa cu multiple discuri de platina dar si trofee Grammy, dezvaluie noul lor single „Wrecked”. In plus, formatia a anunțat sosirea viitorului lor album de studio, Mercury-Act 1, care va aparea pe 3 septembrie 2021. Imagine Dragons a facut echipa cu producatorul Rick Rubin pentru…

- O tragicomedie plina de umor negru, ”Patrick” spune povestea unui barbat care traiește cu parinții intr-o tabara de nudiști. Cand tatal sau moare, Patrick trebuie sa se ocupe de administrarea campingului, insa un alt eveniment ii tulbura viața și așa data peste cap: ciocanul sau preferat dispare. Cautarea…

- Dupa o perioada de creație in studio, Florian Rus a pregatit o noua piesa mult așteptata de public, o poveste in versuri, plina de emoție. Cu fiecare lansare, Florian Rus a reușit sa-și bucure fanii cu piese in care fiecare cuvant cantat reprezinta o bucata din sufletul sau. “Pura ficțiune” portretizeaza…

- Eugenia Nicolae, pe care ai putut sa o vezi in cadrul show-ului Romanii au talent, lanseaza o noua piesa, dedicata copiilor de toate varstele: ”De ce nu ma legeni”. Eugenia Nicolae a impresionat la Romanii au talent cu vocea sa. Artista canta inca din copilarie și iși compune propriile piese. Acum vine…

- Mellina a fost una dintre concurentele de la „Survivor Romania” . Artista a facut parte din echipa Razboinicilor, iar in urma cu cateva saptamani a fost eliminata din competiție. Ajunsa in Romania, interpreta a intrat in studioul de inregistrari și in curand va lansa piesa”Mama Juana”. „Furnicuțelor,…

- Dupa ce și-a luat bilet spre fericire in „Tramvaiul 23″, ADDA continua povestea și lanseaza „Tramvaiul Sfarșitului”. „S-au dus zilele noastre ca vinul din pahar” este versul prin care ADDA dezvaluie ca iubirea s-a risipit și acum trebuie sa invețe sa mearga inainte fara o jumatate langa ea. Compusa…

- Emoții transpuse in note muzicale precum o declarație de dragoste pusa pe portativ: direcția 5 și Flavius Teodosiu lanseaza „Is There Someone Loving You”, o frumoasa balada de dragoste in care saxofonul este instrumentul cheie. Compusa de catre Marian Ionescu, piesa este insoțita de un videoclip misterios…

- Cei doi DJ și producatori muzicali ce formeaza Las Olas lanseaza un nou single: „Angel”. Compusa de DJ SAVA și MD DJ, alaturi de Catalin Tamazlicaru, piesa imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte. Pana in prezent, duo-ul Las Olas a lansat remake-uri ale unora dintre cele…