- "Va dau o veste in premiera. Am decis impreuna cu colegii mei din conducerea partidului, domnul Stanescu si domnul Ciolacu, sa candidam de aceasta data doar cu gandul la o alianța cu oamenii, sa nu facem compromisuri sa ne aliem doar sa aratam ca suntem multi pe buletinul de vot", a declarat Firea.…

- Conducerea PNL a validat, sambata, colaborarea cu USR PLUS si candidatii pentru Primariile sectoarelor Capitalei si a decis sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria generala. De cealalta parte, PSD merge in continuare pe mana Gabrielei Firea și a stabilit numele aruncate in cursa pentru primariile de...

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) si-a prezentat, joi, candidatii pentru primariile din Bucuresti, copresedintele partidului Claudiu Richard -Tarziu fiind desemnat sa intre in competitia pentru ocuparea fotoliului de edil-sef al Capitalei. Potrivit unui comunicat al AUR transmis AGERPRES, Tarziu,…

- Biroul Politic National al PNL a fos convocat sambata pentru a valida candidatii la alegerile locale, a anuntat luni, dupa sedinta conducerii liberale, presedintele partidului, premierul Ludovic Orban, care a precizat ca este vorba despre validarea candidaturilor pentru Consiliile Judetene si pentru…

- Alianta USR-PLUS si-a anuntat candidatii pentru primariile din Bucuresti. Cele mai cunoscute nume sunt cele ale candidatilor de la sectoarele 1 si 3, unde vor intra in cursa Clotilde Armand si Ana Maria Ciceala, insa sunt si nume-supriza.

- Alianța USR-PLUS și-a anunțat candidații pentru primariile sectoarelor din București! ”Au fost aleși in mod democratic”, a ținut sa precizeze Vlad Voiculescu, președintele PLUS București, care, surprinzator, nu candideaza.Candidații USR-PLUS pentru București: Clotilde Armand, la Sectorul…

- Pe site-ul PS News, deținut de Silviu Manastire, nu Clanul Sportivilor și nu șefii precum Marian Goleac trimiși de DNA in judecata sunt problemele Sectorului 4, ci jurnaliștii de investigație.Silviu Manastire considera ca investigațiile despre mafia clanurilor și a administrației din Sectorul 4 sunt…

- PNL Bucuresti a votat in sedinta de luni seara o serie de criterii de integritate drastice pentru candidatii lor la una din functiile de ales local in Capitala. De asemenea, liberalii impus si criterii de competenta.