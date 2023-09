Alcoolul anulează proverbialul calm ardelenesc - Bătaie între trei bărbați în centrul Clujului Politistii din Cluj-Napoca au intervenit, sambata, pentru aplanarea unui conflict iscat intre trei barbati, in apropierea unui local din Cluj-Napoca. Doi barbati au fost agresati de al treilea, iar acesta a fugit. „La data de 16 august a.c., in jurul orei 17.00, politistii au fost sesizati despre o stare conflictuala produsa intre 3 barbati, in zona unui local public situat pe strada Horea din municipiul Cluj-Napoca. Din primele verificari efectuate, politistii au constatat ca 2 barbati, de 60, respectiv 53 de ani, ar fi fost agresati de catre un altul, care nu a fost gasit la fata locului”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, de 60 de ani și de 53 de ani, au fost lasați lați de un alt mesean, intr-un local de pe strada Horea. Agresorul a disparut. La data de 16 august a.c., in jurul orei 17.00, polițiștii au fost sesizați despre o stare conflictuala produsa intre 3 barbați, in zona unui local public situat…

- Ca urmare a celor constatate, acestia au fost introdusi in Centrul de Cazare a Strainilor Luati in Custodie Publica Otopeni, pana la indepartarea de pe teritoriul tarii noastre.Politistii de imigrari din Bucuresti au preluat ieri de la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coanda, doi barbati,…

- In aceeasi zi, politistii de imigrari au depistat in cadrul activitatilor specifice patru barbati, cu varste cuprinse intre 32 si 47 de ani, din India, care se aflau in situatii ilegale.Politistii de imigrari din Bucuresti au introdus ieri in Centrul de Cazare a Strainilor Luati in Custodie Publica…

- Patru barbați au fost reținuți de polițiști, miercuri seara, dupa bataie din data de 15 august petrecuta pe plaja din Constinești intre un grup de persoane, polițiști și jandarmi. O parte din incident a fost filmat și imaginile au fost postate pe rețelele sociale. In imagini se vede conflictul intre…

- Polițiștii din Capitala au facut miercuri cinci percheziții in București și in Ilfov, intr-un dosar in care se fac cercetari dupa ce in 1 iunie doi barbați au intrat cu scuterul in mașina unei femei, iar in timpul incheierii actelor de constatare amiabila

- Compania de Apa „Someș” a demarat lucrarile de modernizare a rețelelor de apa și canalizare pe strazile Republicii, Universitații și Calea Dorobanților din Cluj-Napoca. In ceea ce privește strada Republicii, lucrarile finanțate din fonduri europene sunt in plina desfașurare. Acestea vizeaza inlocuirea…

- In urma unor controale desfașurate de Poliția din Cluj-Napoca, s-au identificat peste 100 de situații de risc in zona centrala a municipiului in care bunuri personale de valoare erau lasate la vedere in mașinile parcate

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța noi restricții de circulație in cadrul proiectului „Lucrari de amenajare urbana strada Mihail Kogalniceanu, strada Universitații și strazile adiacente”.