Alchimia cuvintelor cu care deschizi inimi

RESITA – In aceasta perioada, comunitatea academica a Clujului readuce in prim-plan amintirea celui care a fost Academicianul Camil Muresanu sau „Lordul Istoriei”, de la a carui trecere in nefiinta s-a scurs jumatate de deceniu! Este si motivul pentru care am considerat ca merita sa astern cateva ganduri vis-a-vis de un Om, un Dascal si, totodata, un Mare Maestru al cuvantului de la care si eu am invatat cat de mult conteaza in viata Echilibrul, Eruditia si, mai presus de toate, arta de a deschide inimile. Fireste, in vremurile tulburi pe care le traim si in care tirania corectitudinii politice…