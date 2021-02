Albert Florian Balint, 33 de ani, zis Roby, a ajuns vineri seara, pe Aeroportul Otopeni, unde a fost preluat de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale, scrie Hotnews.ro . Fiul interlopului Sile Camataru era dat in urmarire generala , pe lista Most Wanted a Poliției Romane, pentru infracțiuni la regimul circulației. El a fost depistat in ianuarie 2021, in Germania, in urma colaborarii dintre autoritațile judiciare romane și germane. Albert Florian Balint a fost extradat in Romania (Inquam Photos / Octav Ganea) Pe 24 septembrie…