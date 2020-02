Albastru clasic, culoarea anului 2020 Albastru clasic este culoarea anului 2020, ceea ce ne va aduce noroc, sustin specialistii. American Pantone Institute of Color au stabilit care e culoarea anului 2020. Vestea buna este ca aceasta va fi favorita majoritații dintre noi, albastru clasic. Albastru ca marea, albastru ca cerul, albastru ca „ochii tai”, cum suna o melodie … “Inconfundabil și invariabil, albastrul clasic este elegant prin simplitatea sa. Este perceput ca fiind culoarea calmului și inspira liniște și liniște in sufletul uman”, specialiștii iși motiveaza alegerea. Ei subliniaza ca aceasta este o culoare universala pe care… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

