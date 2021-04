Albanezii votează în alegeri legislative vitale pentru cursul ţării la UE Albanezii voteaza duminica in cadrul unor alegeri legislative menite sa faca o departajare intre premier si opozitia pe cat de divizata pe atat de decisa sa-l inlature de la putere, alegerile fiind unele vitale pentru cursul european al acestei mici tari din Balcani, informeaza AFP si dpa. Comunitatea internationala urmareste cu atentie scrutinul, ce ar urma sa testeze buna functionare a institutiilor fragile ale Albaniei, dupa o campanie marcata de insulte, acuzatii de coruptie si incidente violente. Dupa prabusirea comunismului in aceasta tara saraca din Balcani, la inceputul anilor 1990, rezultatele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

