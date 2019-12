Stiri pe aceeasi tema

- Mii de vizitatori si sute de comercianti sunt asteptati vineri, 6 decembrie, la traditionalul „Targ al caciulilor” de la Blaj, organizat, de peste 200 de ani, cu ocazia sarbatorii de Sfantul Nicolae.

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 5 decembrie. Sunt vacante 316 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- Un scandal in care au fost implicate mai multe persoane, ce a degenerat in acte de violența, s-a terminat cu doi tineri conduși la secția de poliție. Incidentul s-a petrecut la un fast-food din Blaj și a continuat in strada. Potrivit IJJ Alba, duminica, in jurul orei 6.00, o patrula mixta formata dintr-un…

- Incendiul de padure (litiera) izbucnit in zona Poșaga a fost stins de pompieri marți dupa-amiaza. Focul a izbucnit in urma cu doua zile și a afectat aproximativ 15 hectare. Potrivit ISU Alba, nu s-au inregistrat alte suprafețe afectate de incendiu. Acțiunile de stingere de marți au fost concentrate…

- Autoritațile din Blaj se pregatesc pentru sarbatorile de iarna. Primaria va investi anul acesta peste 800.000 de lei pentru achiziția de noi elemente de iluminat festiv și pentru montarea respectiv demontarea celor existente. Printre elementele decorative noi se numara doi brazi de Craciun, din metal,…

- Lanțul de supermarket-uri Lidl se pregatește pentru construirea unui nou magazin la Alba Iulia, in zona Bazinului Olimpic. Suprafața acestuia va fi de 1.800 de metri patrați și va beneficia de un numar de 155 de locuri de parcare. Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, in ședința de…