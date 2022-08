Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza prognozei meteo nefavorabile pentru seara zilei de astazi, 21 august 2022, locațiile pentru proiecțiile filmelor din cadrul Alba Iulia Music and Film Festival vor fi schimbate. „Pentru ca se anunța o seara ploioasa, ne vom strecura printre stropi și intram in sali. Proiecțiile și concertele…

- Alba Iulia Music & Film Festival se muta in spații indoor, duminica. Noul PROGRAM al activitaților, concertelor și proiecțiilor Activitațile, concertele și proiecțiile din ultima zi a festivalului Alba Iulia Music & Film Festival au fost mutate de organizatori in spații indoor la Alba Iulia, din cauza…

- FOTO VIDEO| A inceput Alba Iulia Music and Film Festival 2022: Sute de oameni, prezenți la prima zi de spectacol FOTO VIDEO| A inceput Alba Iulia Music and Film Festival 2022: Sute de oameni, prezenți la prima zi de spectacol Alba Iulia Music & Film Festival 2022 debuteaza astazi, in prim-planul manifestarilor…

- Ediția aniversara a Alba Iulia Music and Film Festival: Ce vedete pot fi intalnite in weekend, in Cetatea Alba Carolina De astazi și pana duminica, publicul din Alba Iulia va avea parte de un veritabil maraton de producții romanești, din care nu vor lipsi intalnirile cu echipele care au dat viața filmelor…

- ASTAZI| Prima zi de Alba Iulia Music & Film Festival 2022: Deschiderea oficiala, concert Corina Chiriac. PROGRAMUL zilei de vineri ASTAZI| Prima zi de Alba Iulia Music & Film Festival 2022: Deschiderea oficiala, concert Corina Chiriac. PROGRAMUL zilei de vineri Alba Iulia Music & Film Festival 2022…

- Primite in rafale de aplauze la marile festivaluri de film și recompensate cu premii importante la Cannes, Berlin sau TIFF, filmele selectate pentru ediția de anul acesta a Alba Iulia Music & Film Festival (AIMFF) marcheaza revenirea la adevarata dimensiune a evenimentului și 10 ani de prezența in mijlocul…

- 19-21 august: Alba Iulia Music & Film Festival. Documentare, spectacole pentru copii și arta stradala. PROGRAMUL complet Spectacolele pentru copii, experimentele științifice, arta stradala și distracția in aer liber revin in Cetate, in 20 și 21 august, la Alba Iulia Music & Film Festival. De data aceasta,…

- 19-21 august 2022| Alba Iulia Music & Film Festival la a 10-a aniversare. Cele mai așteptate filme ale momentului și artiști care vor ridica publicul in picioare 19-21 august 2022| Alba Iulia Music & Film Festival la a 10-a aniversare. Cele mai așteptate filme ale momentului și artiști care vor ridica…