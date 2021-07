Alba: Drumuri distruse în două comune, din cauza fenomenelor meteo nefavorabile Mai multe drumuri sunt distruse sau colmatate in doua comune din Muntii Apuseni, Ocolis si Posaga, aflate joi sub avertizare meteorologica cu cod rosu, fiind semnalate precipitatii abundente si grindina.



"Din informatiile preliminare, mai multe drumuri sunt distruse sau colmatate, preponderent in comuna Ocolis, dar si in Posaga.Totodata, exista posibilitatea ca locuitori ai celor doua comune sa fie ramasi izolati din cauza viiturii. La acest moment nu avem date certe cu privire la victime rezultate in urma fenomenelor meteo", au transmis reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

