Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in jurul orei 13:00, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montani Arieseni au intervenit, in zona partiei Vartop, pentru cautarea unei persoane ratacite. Solicitarea a venit din partea unui barbat din municipiul Arad, care a sesizat faptul ca fiica lui, in varsta de 17 ani, s-a…

- Doua persoane din Medias au fost amendate vineri de jandarmii montani dupa ce au patruns cu ATV-urile pe una din partiile de schi ale Domeniului Schiabil Sureanu, in Muntii Sebesului, spre indignarea celorlalti turisti, a informat Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Alba.„Prima zi din 2021 aduce…