- Echipa Otelul Galati a invins duminica seara, in deplasare, scor 2-0, liderul din Superliga, echipa FCSB, intr-un meci din etapa a 18-a.Galatenii au deschis scorul la Bucuresti in minutul 7 al meciului, cand Lixandru s-a complicat in propriul careu, i-a pasat incet lui Ovidiu Popescu si Samuel Teles…

- GSP.ro prezinta ce fac fotbaliștii și antrenorii romani in aceast weekend in campionatele externe. Duminica, 3 decembrie Ianis Hagi (Alaves) - a intrat pe teren in minutul 75 al meciului de pe terenul celor de la Mallorca, scor 0-0, dar nu și-a pus amprenta asupra jocului. Ladislau Boloni (Metz) -…

- Echipa spaniola Alaves, echipa lui Ianis Hagi, a terminat la egalitate duminica, in deplasare, scor 0-0, cu formatia Mallorca, in etapa a 15-a din La Liga.In meciul de pe Estadi Son Moix, dintre Mallorca si Alaves, cele doua echipe s-au anulat reciproc si infruntarea s-a incheiat fara gol marcat.…

- Echipa spaniola Alaves a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, formatia Granada, intr-un meci din etapa a 14-a din La Liga, potrivit news.roAntrenorul Luis Garcia a inceput partida cu Granada tinandu-l pe banca de rezerve pe Ianis Hagi. Gazdele au deschis scorul in minutul 11, prin autogolul…

- Romania a invins reprezentativa Israelului cu scorul de 2-1 pe Puskas Arena, in preliminariile pentru EURO 2024 și și-a asigurat calificarea la turneul final. Chiar daca a inceput slab meciul, iar israelienii au trecut in avantaj dupa doar doua minute, Romania a fost invingatoare la finalul meciului,…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat primele sale goluri intr un meci oficial pentru Deportivo Alaves.Echipa de prima liga din Spania a jucat in turul II al Cupei Spaniei cu Deportivo Murcia, formatie non profesionista, din Liga a 6 a, pe care a invins o cu 10 0, doua dintre goluri apartinandu…

- Ianis Hagi (24 de ani) a inscris al treilea gol in tricoul echipei naționale, in minutul 28 al meciului Romania - Andorra. Mijlocașul imprumutat de Rangers la Alaves a scos și un penalty. Edi Iordanescu l-a trimis pe Ianis Hagi din primul minut, iar fiul „Regelui” nu a dezamagit. A fost activ in primul…

- Ianis Hagi (24 de ani) a fost al patrulea meci la rand titular la Alaves și a fost notat cu 6 in ziarele locale pentru evoluția contra lui Betis (1-1). „Devine punct fix in echipa de start. A lasat o impresie pozitiva, chiar daca n-a fost constant. A aratat detalii pozitive in atac și s-a sacrificat…